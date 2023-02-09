Diego Valoyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Valoyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Valoyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Valoyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Valoyes 22 Eylül 1996 tarihinde Cartagena de Indias şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Luis Valoyes Ruíz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Valoyes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Diego Valoyes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 5 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Diego Valoyes'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Valoyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Valoyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Valoyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Valoyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CD La Equidad

1 Temmuz 2018 yılında CA Talleres

30 Haziran 2020 yılında CD La Equidad

5 Ağu 2020 yılında CA Talleres

Diego Valoyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Valoyes şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Diego Valoyes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 7 numaralı formasıyla 17 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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