Diego Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Vasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Vasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Vasquez 11 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Vasquez Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Central Córdoba (SdE) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımına - tarihinde katılmıştır. Diego Vasquez'nin Club Atlético Central Córdoba (SdE) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Vasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Vasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Vasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Vasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Vasquez şuan Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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