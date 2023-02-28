Diego Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Vera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Vera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Vera 27 Kasım 1989 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Roberto Vera Cabrera şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Vera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Vera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Vera'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Vera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Vera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Diego Vera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Vera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında General Diaz

14 Ocak 2014 yılında Cerro Porteño

31 Aralık 2014 yılında General Diaz

1 Temmuz 2017 yılında Sol de América

30 Haziran 2018 yılında General Diaz

28 Ocak 2021 yılında Luqueño

Diego Vera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Vera şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.