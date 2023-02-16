Diego Viana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Viana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Viana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Viana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Viana 12 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Viana da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Viana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Viana, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Viana'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Viana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Viana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Diego Viana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Viana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2021 yılında Ferroviário-CE

28 Aralık 2021 yılında Juazeirense-BA

31 Ocak 2022 yılında AA Altos

27 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Diego Viana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Viana şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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