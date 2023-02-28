Diego Viera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Viera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Viera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Viera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Viera 30 Nisan 1991 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Francisco Viera Ruiz Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Viera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pedro Aldave Ortuzar yapmaktadır. Diego Viera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Diego Viera'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Viera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Viera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Viera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Viera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2011 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2012 yılında Tacuary FBC

1 Aralık 2012 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2013 yılında Luqueño

1 Aralık 2013 yılında Cerro Porteño

5 Ocak 2015 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2019 yılında Libertad

Diego Viera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Viera şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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