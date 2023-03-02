Diego Villares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Villares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Villares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Villares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Villares 17 Haziran 1996 tarihinde Vilalba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Villares Yáñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Villares Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Galka Scouting Football, S.L. yapmaktadır. Diego Villares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Villares'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Diego Villares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Villares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Villares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Villares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RC Villalbés

1 Temmuz 2018 yılında Depor Fabril

15 Ocak 2019 yılında RC Villalbés

30 Haziran 2019 yılında Depor Fabril

1 Şubat 2021 yılında Dep. La Coruña

Diego Villares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Villares şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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