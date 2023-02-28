Diego Zamora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Zamora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Zamora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Zamora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Zamora 12 Eylül 1993 tarihinde Tarija şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bolivya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Zamora Roca şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Zamora Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Zamora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Zamora'nin FC Van ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Zamora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Zamora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Diego Zamora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Zamora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Nacional Potosí

30 Haziran 2015 yılında Bolívar U20

15 Temmuz 2017 yılında GV San José

10 Ocak 2018 yılında Oriente P.

8 Ocak 2019 yılında Guabirá

1 Ocak 2020 yılında The Strongest

27 Ocak 2021 yılında Real Tomayapo

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2023 yılında FC Van

Diego Zamora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Zamora şuan FC Van takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.