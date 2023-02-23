Diego Zivulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Zivulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Zivulic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Zivulic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Zivulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Zivulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Zivulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Zivulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Zivulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Zivulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Zivulic 23 Mart 1992 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Diego Živulić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Zivulic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lautus Football yapmaktadır. Diego Zivulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Zivulic'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Zivulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Zivulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Zivulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Zivulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2010 yılında NK Orijent 1919

30 Haziran 2010 yılında HNK Rijeka U19

13 Ağustos 2010 yılında NK Pomorac

31 Aralık 2010 yılında HNK Rijeka

10 Ağustos 2012 yılında NK Pomorac

15 Haziran 2014 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2014 yılında Fastav Zlin

1 Temmuz 2017 yılında Viktoria Plzen

30 Ağustos 2018 yılında Pafos FC

3 Ağustos 2019 yılında Slask Wroclaw

18 Ocak 2021 yılında Diósgyőr

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2022 yılında Bregalnica Stip

18 Ağustos 2022 yılında Tabor Sezana

9 Ocak 2023 yılında Otelul Galati

Diego Zivulic kimdir

Diego Zivulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Zivulic şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Novigrad (1998–2003), NK Jadran Poreč (2003-2008), HNK Rijeka (2008-2010)

Diego Zivulic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diego Zivulic nereli

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