Diegui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diegui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diegui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diegui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diegui 3 Ekim 1993 tarihinde Villaviciosa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İzlanda,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Johannesson Pando şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diegui Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Diegui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diegui'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diegui Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diegui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diegui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diegui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Oviedo Vetusta

1 Ocak 2015 yılında Real Oviedo

10 Ocak 2020 yılında FC Cartagena

27 Temmuz 2020 yılında Real Oviedo

1 Temmuz 2021 yılında Albacete

Diegui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diegui şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diegui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Laviada (-2001), Sporting Gijón (2001-2006), Llano 2000 (2006-2011), Real Oviedo (2011-2013)

İzlanda takımında 2 numaralı formasıyla 31 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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