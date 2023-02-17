Dieter Reynders kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dieter Reynders Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dieter Reynders adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dieter Reynders Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dieter Reynders 14 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dieter Reynders Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trois Akademie yapmaktadır. Dieter Reynders, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dieter Reynders'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dieter Reynders Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dieter Reynders isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Dieter Reynders Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dieter Reynders futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında St.Truiden U21

23 Ağu 2022 yılında Olym. Charleroi

Dieter Reynders Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dieter Reynders şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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