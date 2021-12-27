Difenbahya ne demek, TDK'ya göre Difenbahya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Difenbahya ne demek? Difenbahya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi difenbahya kelimesi. Peki difenbahya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre difenbahya nedir, difenbahya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİFENBAHYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Difenbahya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Difenbahya kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre difenbahya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapraklarının güzelliği nedeniyle sera ve salonlarda yetiştirilen bir süs bitkisi

