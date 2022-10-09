Difüzör Operatörü (Şeker Pancarı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Difüzör Operatörü (Şeker Pancarı) Tanımı;

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Difüzör Operatörü (Şeker Pancarı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Difüzör Operatörü (Şeker Pancarı) Maaşları

Difüzör Operatörü (Şeker Pancarı) maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Difüzör Operatörü (Şeker Pancarı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Difüzör Operatörü (Şeker Pancarı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.25

Meslek Adı :

Difüzör Operatörü (Şeker Pancarı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pancardan şeker şerbeti elde etmede kullanılan otomatik bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Difüzör Operatörü (Şeker Pancarı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Difüzörü ve pancar kesicileri, konveyörler ve otomatik tartı gibi ek teçhizatı çalıştırmak,

b) Kontrol panosunu inceleyerek, pancar ve suyun,akış, karıştırıcıların hız ve şerbetin ısı ayarını yapmak,

c) Elekleri temizlemek ve şerbeti istenilen seviyede muhafaza etmek,

d) Pancar küspesi ve artıklarının miktarı ve diğer verilerin hakkında kayıtlar tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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