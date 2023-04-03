Diga Koro Scaron Ec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diga Koro Scaron Ec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diga Koro Scaron Ec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diga Koro Scaron Ec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diga Koro Scaron Ec 23 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diga Koro Scaron Ec Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diga Koro Scaron Ec, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Diga Koro Scaron Ec'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Diga Koro Scaron Ec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diga Koro Scaron Ec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diga Koro Scaron Ec şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
Diga Koro Scaron Ec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slovenya U16 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.
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