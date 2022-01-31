Diğer Arşivciler Ve Sorumluları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Arşivciler Ve Sorumluları maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Arşivciler Ve Sorumluları pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Arşivciler Ve Sorumluları nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Arşivciler Ve Sorumluları olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Arşivciler Ve Sorumluları Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Arşivciler Ve Sorumluları Maaşları

Diğer Arşivciler Ve Sorumluları maaşı ortalama olarak aylık 7450_TL'dir. En düşük Diğer Arşivciler Ve Sorumluları maaşı 6150_TL, En yüksek ise 8750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Arşivciler Ve Sorumluları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2621.01

Meslek Adı :

Diğer Arşivciler Ve Sorumluları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Kütüphaneciler, Arşivciler Ve Küratörler

Meslek Birim Grubu :

Arşivciler Ve Küratörler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Sanat eserleri hakkında bilgi sergileyen, özel korunma tedbirleri alanlar, sanatsal faaliyetlerle ilgilenenler arasında diyalog kuranlar eserlerin teşhirinde yardımcı olanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış arşivciler ve sorumlu olan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Arşivciler ve Sorumluları işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sanat eserleri hakkında bilgi sergilemek,

b) Sanat eserleri için özel korunma tedbirleri almak,

c) Sanatsal faaliyetlerle ilgilenen kişiler arasında diyalog kurmak,

d) Eserlerin teşhirinde yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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