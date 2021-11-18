Son dakika! Haftanın hakem listesi açıklandı! Derbinin hakemi belli oldu!Son dakika | Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı: Yürütmeyi durdurma kararı reddedildiFETÖ firarisi Hakan Şükür yabancı basına konu oldu! "Dünya Kupası'nın en hızlı golcüsü, şimdi ABD'de Uber sürücüsü!"Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıÖldürülen marangoz Abdurrahman Aysu kimdir, nasıl öldü? İşte Abdurrahman Aysu cinayetiGüvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıSipariş Alıcı Maaşı Ne Kadar? 2021 Sipariş Alıcı Maaşları, Sipariş Alıcı İş İlanlarıHırdavat Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıKampüs Tuzla Projesi’ne Ödül! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Ali Haydar Kaytan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Öldü mü, nasıl öldürüldü? İşte, Ali Haydar Kaytan'ın biyografisi...
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Diğer Aşçılar Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Aşçılar Maaşları, Diğer Aşçılar İş İlanları

Diğer Aşçılar Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Aşçılar Maaşları, Diğer Aşçılar İş İlanları

Diğer Aşçılar Bu grup, gıda rejimleri için özel yiyecek maddeleri hazırlayanlar, inşaat şantiyeleri, maden ocakları ve çiftliklerde çalışanlara yemek pişiren ve servis yapan , aşçı yardımcıları gibi başka yerde sınıflandırılmamış aşçı kişilerdir. Diğer Aşçılar maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Diğer Aşçılar maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Diğer Aşçılar Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Aşçılar Maaşları, Diğer Aşçılar İş İlanları

Diğer Aşçılar görev tanımı nedir, Diğer Aşçılar ne iş yapar, Diğer Aşçılar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Aşçılar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Aşçılar Tanımı

Bu grup, gıda rejimleri için özel yiyecek maddeleri hazırlayanlar, inşaat şantiyeleri, maden ocakları ve çiftliklerde çalışanlara yemek pişiren ve servis yapan , aşçı yardımcıları gibi başka yerde sınıflandırılmamış aşçı kişilerdir

Diğer Aşçılar Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Aşçılar Maaşları

Diğer Aşçılar maaşı ortalama aylık 4.700 - TL’dir. En düşük Diğer Aşçılar maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.300- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Aşçılar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İş kur Diğer Aşçılar İş İlanları İçin Tıklayın

kac-para.jpg

Diğer Aşçılar Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer Aşçılar Ne İş Yapar?

Diğer Aşçılar, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Gıda rejimleri için özel yiyecek maddeleri hazırlamak,
b)    İnşaat şantiyeleri, maden ocakları ve çiftliklerde çalışanlara yemek pişirmek ve servis yapmak,       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Aşçılar Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Aşçılar

Diğer Aşçılar Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Aşçılar mesleğinin meslek kodu 5120.04 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Aşçılar maaşlarına ek sizlerde Diğer Aşçılar mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT