Diğer Aşçılar Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Aşçılar Maaşları, Diğer Aşçılar İş İlanları

Diğer Aşçılar görev tanımı nedir, Diğer Aşçılar ne iş yapar, Diğer Aşçılar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Aşçılar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Aşçılar Tanımı;

Bu grup, gıda rejimleri için özel yiyecek maddeleri hazırlayanlar, inşaat şantiyeleri, maden ocakları ve çiftliklerde çalışanlara yemek pişiren ve servis yapan , aşçı yardımcıları gibi başka yerde sınıflandırılmamış aşçı kişilerdir

Diğer Aşçılar Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Aşçılar Maaşları

Diğer Aşçılar maaşı ortalama aylık 4.700 - TL’dir. En düşük Diğer Aşçılar maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.300- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Aşçılar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Diğer Aşçılar Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer Aşçılar Ne İş Yapar?

Diğer Aşçılar, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gıda rejimleri için özel yiyecek maddeleri hazırlamak,

b) İnşaat şantiyeleri, maden ocakları ve çiftliklerde çalışanlara yemek pişirmek ve servis yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Aşçılar Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Aşçılar

Diğer Aşçılar Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Aşçılar mesleğinin meslek kodu 5120.04 olarak belirlenmiştir

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