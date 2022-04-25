Diğer Avcılar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Avcılar görev tanımı nedir, Diğer Avcılar ne iş yapar, Diğer Avcılar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Avcılar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Avcılar Tanımı;

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Diğer Avcılar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Avcılar Maaşları

Diğer Avcılar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Avcılar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Avcılar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6224.02

Meslek Adı :

Diğer Avcılar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Su Ürünleri Çalışanları, Avcılar Ve Tuzakçılar

Meslek Birim Grubu :

Avcılar Ve Tuzakçılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup, avcılara tuzakların kurulması ve kamufle edilmesinde yardımcı olan, kuşları ürküterek ortaya çıkaran, av hayvanlarını kesip parçalayarak ambalajlayanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Avcılar işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Avcılara tuzakların kurulması ve kamufle edilmesinde yardım etmek,

b) Kuşları ürküterek ortaya çıkartmak,

c) Av hayvanlarını kesip, parçalayarak ambalajlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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