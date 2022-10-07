Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri Tanımı;

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Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri Maaşları

Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.08

Meslek Adı :

Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, dağcılık ve kayak ayakkabıları ile biniciliğe mahsus çizme ve bale patikleri gibi belirli tip ayakkabıların imalinde ihtisası bulunan ve başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Ayakkabı İmalatçıları ve Tamircileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dağcılık ve kayak ayakkabıları ile biniciliğe mahsus çizme ve bale patikleri gibi belirli tip ayakkabıların imalinde ihtisası bulunmak ve imal etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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