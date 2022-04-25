Diğer Balıkçılar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Balıkçılar görev tanımı nedir, Diğer Balıkçılar ne iş yapar, Diğer Balıkçılar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Balıkçılar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Balıkçılar Tanımı;

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Diğer Balıkçılar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Balıkçılar Maaşları

Diğer Balıkçılar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Balıkçılar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Balıkçılar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6222.02

Meslek Adı :

Diğer Balıkçılar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Su Ürünleri Çalışanları, Avcılar Ve Tuzakçılar

Meslek Birim Grubu :

İç Sular Ve Kıyılardaki Balıkçılık Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup deniz dibine dalarak sünger ve inci istiridyelerini toplayan, deniz kaplumbağa yumurtası, deniz bitkileri ve diğer yumuşakçaları toplayan, müzeler ve akvaryumlar için balık ve diğer deniz yaratıklarını yakalayan, sünger ve diğer deniz ürünlerini çıkartanlara tekne ve mavnalardan yardımcı olanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Balıkçılar işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Deniz dibine dalarak sünger ve inci istiridyelerini toplamak,

b) Deniz kaplumbağa yumurtası, deniz bitkileri ve diğer yumuşakçaları toplamak ,

c) Müzeler ve akvaryumlar için balık ve diğer deniz yaratıklarını yakalamak,

d) Sünger ve diğer deniz ürünleri çıkartanlara tekne ve mavnalardan yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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