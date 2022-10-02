Diğer Baskıcılar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Baskıcılar görev tanımı nedir, Diğer Baskıcılar ne iş yapar, Diğer Baskıcılar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Baskıcılar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Baskıcılar Tanımı;

__

Diğer Baskıcılar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Baskıcılar Maaşları

Diğer Baskıcılar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Baskıcılar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Baskıcılar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.33

Meslek Adı :

Diğer Baskıcılar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, baskı işinde kullanılan malzemelerin makinelere ikmalinde ve makinelerin bakım ve temizliğinde baskı makinesi operatörlerine yardım edip, baskıdan çıkan mamulleri kurutanlar, istifleyenler ve sevkedenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış baskıcıları kapsayan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Baskıcılar İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Baskı işinde kullanılan malzemelerin makinelere ikmalinde ve makinelerin bakım ve temizliğinde baskı makinesi operatörlerine yardım etmek,

b) Baskıdan çıkan mamulleri kurutmak, istiflemek ve sevketmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?