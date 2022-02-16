Diğer Bina Bakıcıları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Bina Bakıcıları maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Bina Bakıcıları pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Bina Bakıcıları nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Bina Bakıcıları olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Bina Bakıcıları Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Bina Bakıcıları Maaşları

Diğer Bina Bakıcıları maaşı ortalama olarak aylık 9050_TL'dir. En düşük Diğer Bina Bakıcıları maaşı 7750_TL, En yüksek ise 10350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Bina Bakıcıları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5153.03

Meslek Adı :

Diğer Bina Bakıcıları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Bina Temizlik Ve Bakım Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup, şatolar veya diğer ilgi çekici binalar gibi tarihi abideler ve klüp, enstitü ve dans salonları gibi müesseselerin bakımını deruhte edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer, Bina Bakıcıları, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şatolar veya diğer ilgi çekici binalar gibi tarihi abideler ve klüp, enstitü ve dans salonları gibi müesseselerin bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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