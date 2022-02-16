CHP'li Özgür Özel, farkında olmadan partisini yerin dibine soktu! "Halka zulüm etmiş, yoksullaştırmış partiyle helalleşmek..."Diğer Bina Bakıcıları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıShow TV canlı yayın Oğlum 2. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Kuruluş Osman 82. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle YoutubeMenemenspor – Ankaragücü maçı canlı izle | Menemenspor – Ankaragücü maçı TRT spor canlı yayın izle linkiDenizlispor – Altınordu maçı canlı izle | Denizlispor – Altınordu maçı TRT Türk canlı yayın izle linkiTV8 canlı yayın Survivor All Star 25. bölüm izle | Survivor All Star son Youtube izleKanal D canlı yayın Sadakatsiz 49. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle YoutubeEviye Sifonu ne demek, TDK'ya göre Eviye Sifonu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Seren Serengil, yanlışlıkla üst üste kendini ifşa etti! Feci halde rezil olurken, akıllara Gülben Ergen'i getirdi!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Diğer Bina Bakıcıları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Bina Bakıcıları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Bina Bakıcıları maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Diğer Bina Bakıcıları iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Diğer Bina Bakıcıları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Bina Bakıcıları maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Bina Bakıcıları pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Bina Bakıcıları nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Bina Bakıcıları olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Bina Bakıcıları Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Bina Bakıcıları Maaşları

Diğer Bina Bakıcıları maaşı ortalama olarak aylık 9050_TL'dir. En düşük Diğer Bina Bakıcıları maaşı 7750_TL, En yüksek ise 10350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Bina Bakıcıları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Bina Bakıcıları İş İlanları İçin Tıklayın

nekadar.jpg

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5153.03

Meslek Adı :

Diğer Bina Bakıcıları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Bina Temizlik Ve Bakım Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup, şatolar veya diğer ilgi çekici binalar gibi tarihi abideler ve klüp, enstitü ve dans salonları gibi müesseselerin bakımını deruhte edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer, Bina Bakıcıları, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şatolar veya diğer ilgi çekici binalar gibi tarihi abideler ve klüp, enstitü ve dans salonları gibi müesseselerin bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Bina Bakıcıları maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

maaşı ne kadar 2022

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT