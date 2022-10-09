Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri ne iş yapar, Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri Tanımı;

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Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri Maaşları

Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.27

Meslek Adı :

Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, başka yerde sınıflandırılmamış bira, şarap ve içki imalat işçilerini kapsayan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Bira, Şarap ve İçki İmalat İşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Özel maksatlarla malt maddesini kavurmak,

b) Maltı inceltip değirmenlemek,

c) Su ve malt lapasına şerbetçi otu veya şeker ilave ederek bunları pişirmek,

d) İçkileri filtre etmek,

e) Maltlı içkileri pastörize edenler; hububatın küspesini ileride bazı gıdaların imalinde kullanılmak üzere kurutmak,

f) Şarabı formülüne göre harman etmek,

g) Kimyasal usullerle şarabı tasfiye etmek,

h) Saf veya mavi ispirto imal etmek,

i) Meyvelerin çekirdeklerini çıkaran, saplarını ayıran ve kıyan makineleri kullanmak,

j) Cola cinsinden alkolsüz içki imal etmek,

k) Şarabı işleme tabi tutarak şampanya imal etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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