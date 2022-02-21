Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) Maaşları

Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) maaşı ortalama olarak aylık 6950_TL'dir. En düşük Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) maaşı 5650_TL, En yüksek ise 8250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7132.02

Meslek Adı :

Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Badana, Boya Ve Bina Dış Yüzey Temizliği Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Sprey Boyacılar Ve Cilalama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Başka yerde sınıflandırılmamış eşya üzerinde rötüş işlerini, değişik boyama faaliyetlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eşya üzerinde rötüş işleri yapmak,

b) Mukavva modelleri boyamak,

c) Eşya üzerine çizgi ve dekoratif boya çekmek,

d) Hava sızmalarına önlemek üzere buzdolabı arka kenar kaynaklarını ziftle kaplamak,

e) Çakmak taşlarını boyamak,

f) İmal edilen metal zincirleri konveyör üzerinde boyamak ve kurutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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