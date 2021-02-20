Diğer Büro Memurları Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Büro Memurları Maaşları, İş İlanları

Diğer Büro Memurları görev tanımı nedir, Diğer Büro Memurları ne iş yapar, Diğer Büro Memurları olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Büro Memurları mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Büro Memurları Tanımı; Formların basit kontrolünü yapanlar, ayıranlar, dosyalayanlar, zarflara sirkülerlere, adres yazanlar, dokümanları bir araya toplayan makineleri işletenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Büro Memurları Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Büro Memurları Maaşları

Diğer Büro Memurları maaşı ortalama aylık 2900 - TL'dir. En düşük Diğer Büro Memurları maaşı 3100 -TL, En yüksek ise 3300 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Büro Memurları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Diğer Büro Memurları Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Diğer Büro Memurları Ne İş Yapar?

a) Doldurulan formlar üzerinde alışılagelmiş basit kontrolleri yapmak,

b) Formları veya diğer dokümanları elle ayırıp, tasnif etmek,

c) Dokümanların dosyalayıp numara vermek,

d) Zarflara ve sirkülerle adres yazmak,

e) Yeniden basılan dokümanlarla ilgili sayfaları bir araya toplayan makineleri işletmek,

Diğer Büro Memurları Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Genel Büro Elemanları

Diğer Büro Memurları Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Büro Memurları mesleğinin meslek kodu 4110.04 olarak belirlenmiştir

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