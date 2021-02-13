Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri Maaşları, İş İlanları

Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri ne iş yapar, Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri Tanımı; Bu grup, başka yerde sınıflandırılmamış fırın ve ocak işçilerini (Cam, Çömlek/Seramik ve İnşaat Elemanları) kapsayan kişilerdir.

Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri Maaşları

Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri maaşı ortalama aylık 3000 - TL’dir. En düşük Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri Ne İş Yapar?

a) Emniyet camlarının tavlanması veya zımpara taşlarının pişirilmesi veya sertleştirilmesine mahsus fırınları işletmek,

b) Ateş tuğlası imalinde kullanılan hammaddelerin pişirilmesine mahsus fırınları işletmek,

c) Ateşlemeden önce fırınlara cam, seramik, çömlek, porselen eşya, tuğla, kiremit ve diğer inşaat elemanlarını doldurup ve bunları piştikten sonra fırınlardan çıkarmak,

d) Fırın ve ocakların hazırlanıp ateşlenmesine yardım etmek,

Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri mesleğinin meslek kodu 8181.15 olarak belirlenmiştir

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