Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler Maaşları

Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler maaşı ortalama olarak aylık 8850_TL'dir. En düşük Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler maaşı 7550_TL, En yüksek ise 10150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9121.02

Meslek Adı :

Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Taşıt Ve Pencere Temizleme İle Çamaşır Yıkama Ve Diğer Elle Yapılan Temizlik İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Çamaşırcılar Ve Ütücüler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, muamele görmek üzere teslim alınan eşyayı ayırt edilebilmesi için işaretleyen eşyayı cinsine, malzemenin rengine ve boyasının sabit olup olmamasına göre ayıran, ince veya çok fazla kirlenmiş eşyayı bir kola sıvıda muamele eden, eşyayı küçük bir ütü masasında ütüleyen, kilim ve halıları bir sabun veya kimyasal bir sıvı ile temizledikten sonra fırçalayanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer, Çamaşırcılar, Kuru temizleyiciler ve Ütücüler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Muamele görmek üzere teslim alınan eşyayı ayırt edebilmek için işaretlemek,

b) Eşyayı cinsine, malzemenin rengine ve boyasının sabit olup olmamasına göre ayırmak,

c) İnce veya çok fazla kirlenmiş eşyayı elle yıkamak,

d) Bir kola sıvıda muamele etmek,

e) Eşyayı küçük bir ütü masasında ütülemek,

f) Kilim ve halıları bir sabun veya kimyasal bir sıvı ile temizlemek ve fırçalamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?