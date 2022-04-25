Diğer Camcılar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Camcılar görev tanımı nedir, Diğer Camcılar ne iş yapar, Diğer Camcılar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Camcılar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Camcılar Tanımı;

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Diğer Camcılar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Camcılar Maaşları

Diğer Camcılar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Camcılar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Camcılar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7125.05

Meslek Adı :

Diğer Camcılar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Camcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, bina cepheleri, duvar ve tavan dekorasyonu için cam levhaları takarak mastik tutkal ve metal çubuklarla yerlerini tespit eden, porselen eşya dolapları, kitaplıklar ve ofis bölümleri için gerekli camları kesen, takan ve yerlerine tespit edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Camcılar işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bina cepheleri, duvar ve tavan dekorasyonu için cam levhaları takarak mastik tutkal ve metal çubuklarla yerlerini tespit etmek,

b) Porselen eşya dolapları, kitaplıklar ve ofis bölümleri için gerekli camları kesmek, takmak ve yerlerine tespit etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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