Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler görev tanımı nedir, Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler ne iş yapar, Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler Tanımı;

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Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler Maaşları

Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7323.02

Meslek Adı :

Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Basılmış sayfaları katlayan, formalayan ve diken, cilt arkalarını bombeleyen, mukavvaları keserek kapak yapıp bunları cilde yapıştıran, ciltleri presleyen, kapaklara yazı ve desen basan veya diğer cilt işlerine mahsus makinelerden birini kurup çalıştıranlar ve cilt kenarlarını altın varak veya diğer renklerle ve elle tezyin edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Ciltçiler ve İlgili İşçiler İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Basılmış sayfaları katlayıp, formalayıp dikmek,

b) Cilt arkalarını bombeleyip, mukavvaları keserek kapak yapıp bunları cilde yapıştırmak,

c) Ciltleri presleyip, kapaklara yazı ve desen basmak veya diğer cilt işlerine mahsus makinelerden birini kurup çalıştırmak,

d) Cilt kenarlarını altın varak veya diğer renklerle ve elle tezyin etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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