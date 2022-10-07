Diğer Deri Eşya İmalcileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Deri Eşya İmalcileri görev tanımı nedir, Diğer Deri Eşya İmalcileri ne iş yapar, Diğer Deri Eşya İmalcileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Deri Eşya İmalcileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Deri Eşya İmalcileri Tanımı;

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Diğer Deri Eşya İmalcileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Deri Eşya İmalcileri Maaşları

Diğer Deri Eşya İmalcileri maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Diğer Deri Eşya İmalcileri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Deri Eşya İmalcileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.09

Meslek Adı :

Diğer Deri Eşya İmalcileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, atların ayak tozlukları, diz yastıkları, mahmuz bağlantıları ve kamçı yapanlar, kösele conta imal edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Deri Eşya İmalcileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Atların ayak tozlukları, diz yastıkları, mahmuz bağlantıları ve kamçı yapmak, b) Kösele conta imal etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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