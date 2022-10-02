Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar görev tanımı nedir, Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar ne iş yapar, Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar Tanımı;

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Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar Maaşları

Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.23

Meslek Adı :

Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup, çözgü tezgahında çözgü işçisine yardım edenler, tekstil makinelerinde kullanılan çeşitli tip kasnak kayışlarının uçlarını bir makinede birleştirenler, kumaşları istenilen ölçülerde elle katlayanlar, saranlar ve ölçenler; dokunan ağlarda kusur olup olmadığını kontrol edenler, imal edilen ağların kusurlarını onaranları, dokuma tezgahlarında çıkan iplik masuralarının üzerinde kalan artık iplikleri bir makinede temizleyenler, el tezgahlarında dokunan halıları saranlar gibi, başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Dokuyucular, Kontrolörler, Onarıcılar İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çözgü tezgahında çözgü işçisine yardım etmek,

b) Tekstil makinelerinde kullanılan çeşitli tip kasnak kayışlarının uçlarını bir makinede birleştirmek,

c) Kumaşları istenilen ölçülerde elle katlamak ve sarmak, ve ölçmek,

d) Dokunan ağlarda kusur olup olmadığını kontrol etmek,

e) İmal edilen ağların kusurlarını onarmak,

f) Dokuma tezgahlarında çıkan iplik masuralarının üzerinde kalan artık iplikleri bir makinede temizlemek, g) El tezgahlarında dokunan halıları sarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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