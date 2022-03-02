Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler Maaşları

Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler maaşı ortalama olarak aylık 6476,5_TL'dir. En düşük Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7534.02

Meslek Adı :

Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Döşemeciler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, perde, duvar ve möble kaplamaları yorgan ve diğer yumuşak döşemelik eşyayı kesen veya komple olarak yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Döşemeciler ve İlgili İşçiler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Perde, duvar ve möble kaplamaları yorgan ve diğer yumuşak döşemelik eşyayı kesmek veya komple olarak yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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