Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri ne iş yapar, Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri Tanımı;

Bu grup, başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli eşya montajcılarını ve ilgili elektrik işlerini yapan kişidir.

Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri Maaşları

Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri maaşı ortalama aylık 3.260 - TL’dir. En düşük Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri Ne İş Yapar?

Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları ve İlgili Elektrik ve İşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektrikli eşya montajını ve ilgili elektrik işlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri mesleğinin meslek kodu 7412.07 olarak belirlenmiştir



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