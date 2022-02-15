Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler Maaşları

Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler maaşı ortalama olarak aylık 12875_TL'dir. En düşük Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler maaşı 8250_TL, En yüksek ise 17500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5142.02

Meslek Adı :

Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup müşterilerin tiplerine en çok uyan kuaför şekillerini tavsiye eden, saç yıkayan ve çalkalayan, perde ve sahne sanatçılarının saç tuvaletini yapan ve müşterinin isteğine göre peruk takanlar gibi başka yere sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer, Erkek ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları ve İlgili İşçiler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterilerin tiplerine göre en çok uyacak kuaför şekillerini tavsiye etmek,

b) Saç yıkamak ve çalkalamak,

c) Perde ve sanatçıların saç tuvaletini yapmak,

d) Müşterinin isteğine göre peruk takmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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