Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar görev tanımı nedir, Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar ne iş yapar, Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar Tanımı;

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Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar Maaşları

Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.04

Meslek Adı :

Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yeni renkler ve türler elde etmek veya tıp alanında kullanmak amacıyla deney ve araştırma yapanlara bitki yetiştiren ve başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlık işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sergi veya tıbbi amaçlarla veya yeni renkler ve türler elde etmek için deney ve araştırma yapanlara istenilen bitkileri ve fundalıkları yetiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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