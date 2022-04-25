Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar Tanımı;
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Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar Maaşları
Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
6113.04
Meslek Adı :
Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu :
Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu :
Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Yeni renkler ve türler elde etmek veya tıp alanında kullanmak amacıyla deney ve araştırma yapanlara bitki yetiştiren ve başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlık işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Sergi veya tıbbi amaçlarla veya yeni renkler ve türler elde etmek için deney ve araştırma yapanlara istenilen bitkileri ve fundalıkları yetiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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