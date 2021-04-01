Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri görev tanımı nedir, ne iş yapar? Diğer Fırıncılar, Şekerleme İmalat İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bu grup, elle hamur yapmak üzere malzemeyi tartıp karıştıranlar; hamuru elle veya makine ile kesenler; pişirme fırınlarını işleme hazırlayanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar?

Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Fırıncılar, Şekerleme İmalat İşçileri Olmak İçin Hangi Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

Diğer, Fırıncılar, Pastacılar ve Şekerleme İmalat İşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elle hamur yapmak üzere malzemeyi tartıp karıştırmak,

b) Hamuru elle veya makine ile kesmek,

c) Pişirme fırınlarını işleme hazırlamak,

d) Gofretleri istenilen şekilde kesmek, ve kremayla kaplamak,

e) Fondan, tofe, jöle imal etmek,

f) Şekerlemelerin üzerini fındık, fıstık, ceviz, hindistan cevizi ile kaplamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana gruptadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar alt ana grubun içindedir.

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek grubundadır.

Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri mesleğinin meslek kodu 7512.03 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri maaşlarına ek sizlerde Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.