Diğer Güç Santrali Teçhizat Operatörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Diğer Güç Santrali Teçhizat Operatörleri Tanımı;

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Diğer Güç Santrali Teçhizat Operatörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Güç Santrali Teçhizat Operatörleri Maaşları

Diğer Güç Santrali Teçhizat Operatörleri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Güç Santrali Teçhizat Operatörleri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Güç Santrali Teçhizat Operatörleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3131.01

Meslek Adı :

Diğer Güç Santrali Teçhizat Operatörleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, enerji santrallerinde enerji üretimi operatörleri yardımcıları, enerji trafo merkezlerini besleyen tabloları kontrol eden, sanayi kuruluşları veya diğer kuruluşların yalnızca üretim santrallerini çalıştıran kişilerdir

Görev ve İşlem Basamakları

: Diğer Güç Santrali Teçhizat Operatörleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Enerji santrallerinde enerji trafo merkezlerini besleyen tabloları kontrol etmek, b) Sanayi kuruluşları veya diğer kuruluşların yalnızca üretim santrallerini çalıştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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