Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları Maaşları

Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları maaşı ortalama olarak aylık 9150_TL'dir. En düşük Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları maaşı 7850_TL, En yüksek ise 10450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4222.01

Meslek Adı :

Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

İletişim Merkezi Danışma Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bürolarda evrakları kaydeden, ayıran dosyalayan ikinci ve üçüncü kişilere ait dilekçe ve mektupları yazan çeşitli kaynaklardan almış olduğu bilgilerin listelerini hazırlayan gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Haberleşme ve Kayıt Memurları işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Evraklara numara verip kayıt ederek gideceği servislere göre ayırmak,

b) Evrakların sıra numarasına göre tasnif edip dosya ya da klasöre takmak,

c) İkinci ve üçüncü kişilere ait dilekçe ve mektupları yazmak,

d) Form dolduran, fatura düzenleyen posta zimmetlerinden, telefon rehberlerinden, mektup ve kartlardan ve diğer kaynaklardan almış olduğu bilgileri listelerini hazırlamak veya gözden geçirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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