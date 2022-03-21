Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri görev tanımı nedir, Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri ne iş yapar, Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri Tanımı;

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Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri Maaşları

Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.01

Meslek Adı :

Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Diğer hayati bilimler teknisyenleri gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bu grup, çiftlik hayvanlarının suni olarak çoğaltılması için sporun dağıtımı, depolanması ve tedavisi gibi teknik işleri yapanlar,

b) Agronom, hortikültör, bahçecilik uzmanı ve silvikültörlere teknik işlerde yardımcı olanlar,

c) ohumları kalite, saflık ve jenerasyon oranı bakımından inceleyenler,

d) Laboratuvarlarda formakolojik deneyler yapamakvb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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