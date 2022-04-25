Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri ne iş yapar, Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri Tanımı;

__

Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri Maaşları

Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6130.03

Meslek Adı :

Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Karma Bitki Ve Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Karma Bitki Ve Hayvan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kurbağa, salyangoz gibi hayvanları yetiştiren, hayvanat bahçelerine çeşitli hayvanları yetiştiren, mantar ve çeşitli kökler, şifalı otlar, saz sepetçi söğüdü gibi başka yerde sınıflandırılmamış tarım ve hayvan bakıcılığı işlerini, üretimini yapan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kurbağa, salyangoz ve diğer benzeri hayvanları yetiştirip üretmek,

b) Hayvanat bahçelerine evde beslemek üzere kedi, köpek, kuş,balık gibi hayvanları yetiştirmek ve üretmek,

c) Mantar veya çeşitli kökler, şifalı otlar, saz, sepetçi söğüdü ve benzeri diğer doğal orman ürünlerini yetiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?