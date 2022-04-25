Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri ne iş yapar, Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri Tanımı;

__

Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri Maaşları

Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6129.01

Meslek Adı :

Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Hayvan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ceylan, geyik, kedi, köpek, fare, atmaca, kanarya, bülbül ve ötücü kuşları yetiştiren, atı veya yarış köpeklerini eğiten, hayvanat bahçesindeki hayvanları yetiştirip bakan, bilimsel çalışmalar için çeşitli hayvanları yetiştirenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış hayvanları yetiştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hayvan yetiştirme işçisi (Genel) (6124.01)?de belirtilen benzer işleri yapmak,

b) Ceylan, geyik, kedi, köpek, fare, atmaca, kanarya, bülbül ve ötücü kuşlar ile süs kuşları gibi hayvanları yetiştirmek,

c) Yarış atları veya yarış köpekleri ile diğer köpekleri bakıp eğitmek,

d) Hayvanat bahçelerine veya yabani hayvanların sergilendiği yerlerdeki hayvanlara bakmak,

e) Deney ve bilimsel araştırmalar yapan kişi ve kuruluşlara istekleri doğrultusunda fare, kedi, köpek gibi hayvanları yetiştirip çoğaltma işlerin yapmak,

f) Sahiplerinin olmadığı zamanlarda av için kullanılan hayvanlara bakmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?