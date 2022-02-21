Diğer İnşaat Boyacıları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer İnşaat Boyacıları maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer İnşaat Boyacıları pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer İnşaat Boyacıları nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer İnşaat Boyacıları olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer İnşaat Boyacıları Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer İnşaat Boyacıları Maaşları

Diğer İnşaat Boyacıları maaşı ortalama olarak aylık 6650_TL'dir. En düşük Diğer İnşaat Boyacıları maaşı 5350_TL, En yüksek ise 7950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer İnşaat Boyacıları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7131.03

Meslek Adı :

Diğer İnşaat Boyacıları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Badana, Boya Ve Bina Dış Yüzey Temizliği Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Boyacılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, sahne dekorlarını boyayanlar; ağaç dokusu, mermer haresi gibi belirli bir boyama işçiliğinde ihtisası bulunanlar; gemilerin iç kısımlarını ve teçhizatını boyayanlar; bir demiryolu güzergahı boyunca sıralanmış levha veya sinyalleri yeni baştan boyayanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer İnşaat Boyacıları işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sahne dekorlarını boyamak, b) Ağaç dokusu, mermer haresi gibi belirli bir boyama işçiliğinde ihtisası bulunmak,

c) Gemilerin iç kısımlarını ve teçhizatını boyamak,

d) Bir demiryolu güzergahı boyunca sıralanmış levha veya sinyalleri yeni baştan boyamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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