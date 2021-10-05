Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları Maaşları, ve İş İlanları

Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları görev tanımı nedir, Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları ne iş yapar, Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları Tanımı;

Bu grup, iplik veya örgü yünü çilelerini çivili tezgahlarda veya diğer usullerle birbirine bağlıyanlar veya açanları; iplik sarılacak boş bobinleri ve masuraları kontrol eden ve iskartalarını ayıranları; örgü yünü ve merserize çilelerini tartan, zincirleyen ve turalayanları; iplik imali ve sarma işlemlerinde yardımcı faaliyetlerde bulunanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış iplik işçilerini ve sarıcılarını kapsayan işleri yapan kişilerdir.

Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları Maaşları

Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları İş İlanları İçin Tıklayın

Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları Ne İş Yapar?

Diğer İplik İşçileri ve Sarıcıları İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İplik veya örgü yünü çilelerini çivili tezgahlarda veya diğer usullerle birbirine bağlamak veya açmak,

b) İplik sarılacak boş bobinleri ve masuraları kontrol eden ve ıskartalarını ayırmak,

c) Örgü yünü ve merserize çilelerini tartmak, zincirlemek ve turalamak,

d) İplik imali ve sarma işlemlerinde yardımcı faaliyetlerde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları mesleğinin meslek kodu 8151.08 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları maaşlarına ek sizlerde Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?