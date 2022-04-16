Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri görev tanımı nedir, Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri ne iş yapar, Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri Tanımı;

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Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri Maaşları

Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5151.03

Meslek Adı :

Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerindeki Temizlik Ve Bina Bakımı Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, turist kampları ve pansiyonlar gibi yalnız barınma imkanı sağlayan işletmelerde nezaret görevleri ifa eden ve başka yerde sınıflandırılmamış, ilgili servis nezaretçilerini kapsar. Görev ve İşlem Basamakları : Diğer, Kahyalar ve ilgili Servis Nezaretçileri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Turist kampları ve pansiyonlar gibi yalnız barınma imkanı sağlayan işletmelerde yapılacak işlere nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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