Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri Tanımı;

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Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri Maaşları

Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4132.02

Meslek Adı :

Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Klavye Kullanan Operatörler

Meslek Birim Grubu :

Veri Giriş Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup, özel tasdik ve diğer özel kart ve şerit delme makinelerinde çalışanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Kart ve Şerit Delme makinesi Operatörleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Özel tasdik ve diğer özel kart ve şerit delme makinelerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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