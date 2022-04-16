Diğer Kasadarlar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Kasadarlar görev tanımı nedir, Diğer Kasadarlar ne iş yapar, Diğer Kasadarlar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Kasadarlar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Kasadarlar Tanımı;

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Diğer Kasadarlar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Kasadarlar Maaşları

Diğer Kasadarlar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Kasadarlar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Kasadarlar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5230.02

Meslek Adı :

Diğer Kasadarlar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Kasiyerler Ve Bilet Satıcıları

Meslek Birim Grubu :

Kasiyerler Ve Bilet Satıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup, kasa ve kasa ile ilgili işleri yapan başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Kasadarlar işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Kasa ve kasa ile ilgili işlerleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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