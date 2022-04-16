Diğer Kasadarlar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Diğer Kasadarlar maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Diğer Kasadarlar iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Diğer Kasadarlar iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Diğer Kasadarlar görev tanımı nedir, Diğer Kasadarlar ne iş yapar, Diğer Kasadarlar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Kasadarlar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Diğer Kasadarlar Tanımı;
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Diğer Kasadarlar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Kasadarlar Maaşları
Diğer Kasadarlar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Kasadarlar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Kasadarlar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
5230.02
Meslek Adı :
Diğer Kasadarlar
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Hizmet Ve Satış Elemanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Satışlar İle İlgili Elemanları
Meslek Grubu :
Kasiyerler Ve Bilet Satıcıları
Meslek Birim Grubu :
Kasiyerler Ve Bilet Satıcıları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
-Bu grup, kasa ve kasa ile ilgili işleri yapan başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Diğer Kasadarlar işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Kasa ve kasa ile ilgili işlerleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Kasadarlar maaşlarına ek olarak sizlerde Diğer Kasadarlar mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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