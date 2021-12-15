Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri ne iş yapar, Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri Tanımı; VERİGİRİŞİ

Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri Maaşları

Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri maaşı ortalama aylık 3.800 - TL’dir. En düşük Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.600 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri Ne İş Yapar?

Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sahasını incelemek,

b) İş sahası tesviyesinin yapılmasını sağlamak,

c) Yüzey sularının kanalize edilmesini sağlamak,

d) Delik yerlerini zemine işaretlemek,

e) Delme makinesinin genel kontrol işlemlerini yapmak,

f) Delme makinesinin günlük bakım işlemlerini yapmak,

g) Motoru çalıştırmak,

h) Gösterge panosunu kontrol etmek,

i) Bomu yatırmak,

j) Makine ayaklarını zemiden çekmek,

k) Makineyi yürütmek,

l) Makineyi teraziye almak,

m) Tije dönüş vermek ve zemine bastırmak,

n) Pasa çıkışını ve delme hızını kontrol etmek,

o) Makinenin terazisini kontrol etmek,

p) Deliği kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirirMeslek Ana Grubu :

Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri mesleğinin meslek kodu 8141.02 olarak belirlenmiştir

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