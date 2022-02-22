Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler Maaşları

Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler maaşı ortalama olarak aylık 7450_TL'dir. En düşük Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler maaşı 6150_TL, En yüksek ise 8750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.01

Meslek Adı :

Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, metali elektrik arkı ile kesen; akümülatör imalinde kurşun ve kurşun alaşımı irtibatları ısıl işlemlerle yapan; metal yüzlere eritilmiş kalayı elyaflı bir tamponla yayan; dökümleri oksiasetilen aleviyle temizleyenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir. Görev ve İşlem Basamakları : Diğer Kaynakçılar ve Pürmüzcüler İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metali elektrik arkı ile kesmek,

b) Akümülatör imalinde kurşun ve kurşun alaşımı irtibatları ısıl işlemlerle yapmak,

c) Metal yüzlere eritilmiş kalayı elyaflı bir tamponla yaymak,

d) Dökümleri oksiasetilen aleviyle temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?