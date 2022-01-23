Diğer Kimya Mühendisleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Kimya Mühendisleri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Kimya Mühendisleri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Kimya Mühendisleri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Kimya Mühendisleri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Kimya Mühendisleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Kimya Mühendisleri Maaşları

Diğer Kimya Mühendisleri maaşı ortalama olarak aylık 12000_TL'dir. En düşük Diğer Kimya Mühendisleri maaşı 8000_TL, En yüksek ise 16000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Kimya Mühendisleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2145.01

Meslek Adı :

Diğer Kimya Mühendisleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Kimya Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Başka yerde sınıflandırılmamış Kimya Mühendisliği dalı ile ilgili çalışma ve araştırmalar yapan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Kimya Mühendisleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yakıtların etkin kullanımı ve geliştirilmesi konusunda araştırmalar da bulunmak,

b) Antibiyotik, plastik, patlayıcılar, kauçuk veya sentetik ürünler gibi benzer ürünlerin üretilmesi için çalışmak,

c) Çevre kirliliğine yol açan organik ve inorganik maddelerin analizini yapmak,

d) İmalat işlerinde kullanılacak hammadde ve malzemelerin kalitesini kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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