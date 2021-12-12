Diğer Kimyagerler Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Kimyagerler görev tanımı nedir, Diğer Kimyagerler ne iş yapar, Diğer Kimyagerler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Kimyagerler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Kimyagerler Tanımı;

Bu grup, başka yerde sınıflandırılmamış farmesatik ürünlerin imalatının teknik kontrolü ve gelişmesinde uzmanlaşmış olan kişilerdir

Diğer Kimyagerler Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Kimyagerler Maaşları

Diğer Kimyagerler maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük Diğer Kimyagerler maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Kimyagerler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Kimyagerler Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Diğer Kimyagerler Ne İş Yapar?

Diğer Kimyagerler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Farmesetik ürünlerin imalatının teknik kontrolünü yapmak,

b) Ürünlerin gelişmesi için araştırmalar yapmak ve bu alanda uzmanlaş olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Kimyagerler Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fiziki Ve Yer Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Kimyacılar

Diğer Kimyagerler Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Kimyagerler mesleğinin meslek kodu 2113.01 olarak belirlenmiştir

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