Diğer Koşulu Araç Sürücüleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Koşulu Araç Sürücüleri görev tanımı nedir, Diğer Koşulu Araç Sürücüleri ne iş yapar, Diğer Koşulu Araç Sürücüleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Koşulu Araç Sürücüleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Koşulu Araç Sürücüleri Tanımı;

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Diğer Koşulu Araç Sürücüleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Koşulu Araç Sürücüleri Maaşları

Diğer Koşulu Araç Sürücüleri maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Diğer Koşulu Araç Sürücüleri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Koşulu Araç Sürücüleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9332.01

Meslek Adı :

Diğer Koşulu Araç Sürücüleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Hayvanlar Tarafından Çekilen Taşıtların Ve Makinelerin Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup, yolcu veya yük taşıyan hayvan sürücüleri gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Koşulu Araç Sürücüleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Karayollarında yolu ve yük taşıyan ve bir veya birkaç hayvan tarafından çekilen arabaların kullanılmasını sağlamak,

b) Maden veya bir taş ocağından vagon çeken hayvanların sürülmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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