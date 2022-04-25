Diğer Kümes Hayvanları İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Kümes Hayvanları İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Kümes Hayvanları İşçileri ne iş yapar, Diğer Kümes Hayvanları İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Kümes Hayvanları İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Kümes Hayvanları İşçileri Tanımı;

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Diğer Kümes Hayvanları İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Kümes Hayvanları İşçileri Maaşları

Diğer Kümes Hayvanları İşçileri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Kümes Hayvanları İşçileri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Kümes Hayvanları İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6122.02

Mesle3k Adı :

Diğer Kümes Hayvanları İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Kümes Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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