Diğer Kümes Hayvanları İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Diğer Kümes Hayvanları İşçileri Tanımı;
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Diğer Kümes Hayvanları İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Kümes Hayvanları İşçileri Maaşları
Diğer Kümes Hayvanları İşçileri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Kümes Hayvanları İşçileri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Kümes Hayvanları İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
6122.02
Mesle3k Adı :
Diğer Kümes Hayvanları İşçileri
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu :
Hayvan Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu :
Kümes Hayvanları Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
- Görev ve İşlem Basamakları :
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